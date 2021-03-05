05 Марта 2021
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Экономика В России
аэропорт пассажир регистрация (2008) | Фото: Накануне.ru

"Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию на рейс в аэропортах

"Аэрофлот" снова выступил с инициативой, которая в теории должна сократить расходы перевозчиков. И даже пассажиров, но только если у них есть современные смартфоны или компьютеры. Речь о платной регистрации на рейсы в аэропортах.

Инициатива авиакомпании уже была рассмотрена Росавиацией, пишут "Известия" со ссылкой на источники в крупных перевозчиках. Ведомство тоже указало на очевидный минус идеи – социально-негативные риски.

В "Аэрофлоте" пояснили эту инициативу тем, что сейчас регистрация в аэропорту включена в тариф, который оплачивает пассажир. И многие готовы отказаться от обычной регистрации в пользу электронной, если это снизит стоимость билета даже на 150 рублей.

Другое дело, что онлайн-регистрация предполагает наличие у пассажира технических средств с интернетом. К тому же, в совсем недавней истории той же "Победы" ("дочка" "Аэрофлота") были случаи, когда из-за технических сбоев в работе сайта и приложения авиакомпании пассажиры оказывались в безвыходном положении – или платно регистрироваться в аэропорту, или вообще не лететь. Для вылетов из-за границы эта сумма может быть весьма существенной.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Аэрофлот" предлагал на время пандемии ввести продажу билетов на негарантированные рейсы – перевозчик мог бы в одностороннем порядке изменить дату, время вылета, сделать рейс стыковочным и т.д.

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"Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию на рейс в аэропортах

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Теги: аэрофлот, платная регистрация, онлайн-регистрация



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