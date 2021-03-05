В Прикамье арестован подросток, которому вменяют убийство родителей и сестры

В посёлке Октябрьский подростку, которому вменяют убийство родителей и сестры, предъявлено обвинение, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

Он арестован. В рамках расследования обвиняемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Напомним, по предварительной информации, подросток сперва расправился со своей матерью, много раз ударив её топором по голове. После этого убил отца и свою сестру, которая вернулась домой с занятий в школе искусств. После этого школьник переодел отца в свою одежду и, изуродовав до неузнаваемости его лицо, сбежал в Екатеринбург, где поселился в одном из хостелов. Изначально подозрения в убийстве пали на отца семейства, однако после экспертизы было установлено, что тот находится среди жертв. После задержания подросток признался в содеянном.