05 Марта 2021
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Общество За рубежом
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

У вакцины Moderna обнаружили новые побочные явления

У вакцины, выпускаемой американской компанией Moderna, выявили еще один побочный эффект. Через восемь дней после первой прививки у вакцинируемых могут появиться кожные воспаления и высыпания. Об этом сообщил журнал New England Journal of Medicine со ссылкой на результаты исследования ученых из США.

Всего выявлено 12 подобных случаев. Во всех из них высыпания проявлялись рядом с местом укола.

Несмотря на побочные эффекты, специалисты убедили пациентов сделать вторую прививку, после которой только три человека испытали кожное воспаление той же интенсивности. Еще в трех случаях проявился более слабый эффект, пишет Regnum.

Напомним, в США уже более 500 человек умерли вскоре после вакцинации. Обе используемые вакцины, Pfizer и Moderna, получили разрешение на экстренное использование без должной проверки из-за отсутствия альтернативных лекарств.

Ранее газета "Нью-Йорк Таймс" второй за месяц опубликовала статью о том, что после прививки от коронавируса у пациентов появилось редкое и опасное заболевание - иммунная тромбоцитопения.

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У вакцины Moderna обнаружили новые побочные явления

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Теги: Moderna, вакцина, побочные эффекты



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