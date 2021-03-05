У вакцины Moderna обнаружили новые побочные явления

У вакцины, выпускаемой американской компанией Moderna, выявили еще один побочный эффект. Через восемь дней после первой прививки у вакцинируемых могут появиться кожные воспаления и высыпания. Об этом сообщил журнал New England Journal of Medicine со ссылкой на результаты исследования ученых из США.

Всего выявлено 12 подобных случаев. Во всех из них высыпания проявлялись рядом с местом укола.

Несмотря на побочные эффекты, специалисты убедили пациентов сделать вторую прививку, после которой только три человека испытали кожное воспаление той же интенсивности. Еще в трех случаях проявился более слабый эффект, пишет Regnum.

Напомним, в США уже более 500 человек умерли вскоре после вакцинации. Обе используемые вакцины, Pfizer и Moderna, получили разрешение на экстренное использование без должной проверки из-за отсутствия альтернативных лекарств.

Ранее газета "Нью-Йорк Таймс" второй за месяц опубликовала статью о том, что после прививки от коронавируса у пациентов появилось редкое и опасное заболевание - иммунная тромбоцитопения.