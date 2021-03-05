В Челябинске завершено расследование дела по факту хищения при реконструкции аэропорта

Завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств при реконструкции челябинского аэропорта.

"Сотрудниками транспортной полиции выявлен факт хищения денежных средств при реализации ООО "РТС-Сервис" государственного контракта по реконструкции аэропорта", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящий момент уголовное дело поступило в транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В ведомстве подчеркнули, что осуществляют надзорное сопровождение реализации мероприятий национальных проектов по реконструкции аэропортового комплекса Баландино и технического перевооружения воздушного пункта пропуска через государственную границу.

"В ходе осуществления надзорных функций применялись меры превентивного и упредительного характера, а также направленные на привлечение к ответственности исполнителя государственных контрактов за нарушение сроков и ненадлежащее выполнение строительно-монтажных работ, неисполнение законных требований прокурора, для достижения задач и целей мероприятий национальных проектов. Вскрывались и пресекались факты оплаты и приемки работ, выполненных с нарушением строительных норм и правил, с отступлениями от проектной документации", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта был задержан генеральный директор АО "Челябинское авиапредприятие" Андрей Осипов. Его обвиняют в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения. По решению суда он отправлен под домашний арест сроком до 1 мая.