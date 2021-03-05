05 Марта 2021
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хоккей кхл кубок гагарина (2016) | Фото: Накануне.ru

Гол Ковальчука принес "Авангарду" победу над "Автомобилистом"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" проиграл омскому "Авангарду" и во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла в четверг на площадке "Авангарда" и завершилась со счетом 4:3. У хозяев голы забивали Павел Дедунов, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский, а победная шайба на счету Ильи Ковальчука. Гости сумели ответить точными бросками Вячеслава Литовченко, Павла Куликова и Георгия Белоусова.

Напомним, в первом матче омский клуб разгромил команду Билла Питерса со счетом 3:0.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Авангарда". Теперь 6 и 8 марта соперники сыграют между собой в Екатеринбурге.

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Гол Ковальчука принес "Авангарду" победу над "Автомобилистом"

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Теги: Ковальчук, Авангард, Автомобилист



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