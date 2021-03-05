Предприниматели просят о кредитах под 4,25% годовых

"Опора России" обратилась в Минэк с просьбой запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса в стране по ставке не выше ключевой.

Как ожидается, мера поможет простимулировать переход к инвестиционной модели роста экономики, так как ни одна из существующих программ кредитования малого и среднего бизнеса в России в настоящее время с этим не справляется.

Как отмечают в организации, займы, выдаваемые на инвестиционные цели, рассчитаны на длительный срок, и бизнес берет их менее охотно, чем займы на оборотные нужды.

Российские банки поддержали инициативу, так как реализация предложенной инициативы поможет инициативу бизнесу развиваться, пишут "Известия".

Как сообщалось, объединение "Опора России" сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего предпринимательства (МСП).

Среди прочего, предлагается повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 млн руб.