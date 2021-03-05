Союз птицеводов прогнозирует падение цен на мясо птицы в апреле–мае

Цены на мясо птицы в России, как ожидается, снизятся в апреле–мае текущего года.

Как сообщил исполнительный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, к этому времени стабилизируется объем производства данной продукции. Как следствие, произойдет насыщение рынка и "возможное снижение цен", сообщил Лахтюхов в эфире "России 24".

Как сообщалось, российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены на свою продукцию.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел совещание с крупнейшими предприятиями птицеводческой отрасли, сообщила пресс-служба ведомства.