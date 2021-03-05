05 Марта 2021
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Экономика В России
Коллаж, Владимир Путин, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

В ВШЭ считают, что Россия перенесла кризис лучше мира в целом

Кризис прошлого года из-за пандемии коронавируса, отразился на отечественной экономике не так заметно, как в мире в целом.

Как сообщили в Высшей школе экономики, эта ситуация уникальна в новейшей истории России. В исследовании указывается, что мировой ВВП в 2020 году упал на 3,5%, тогда как этот показатель в России составил 3,1%. ВШЭ напоминает, что кроме эпидемии ситуация осложнилась падением мировых цен на нефть.

Отмечается, что падение ВВП в прошлом году составило бы 7-8%, если бы российские власти не оказали меры поддержки, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Госдолг России увеличился в 2020 году почти на 5,4 трлн руб. Это 39,9% к предыдущему году. Теперь общая сумма госдолга составляет почти 19 трлн руб. или 17,8% ВВП.

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В ВШЭ считают, что Россия перенесла кризис лучше мира в целом

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Теги: экономика, кризис



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