В ВШЭ считают, что Россия перенесла кризис лучше мира в целом

Кризис прошлого года из-за пандемии коронавируса, отразился на отечественной экономике не так заметно, как в мире в целом.

Как сообщили в Высшей школе экономики, эта ситуация уникальна в новейшей истории России. В исследовании указывается, что мировой ВВП в 2020 году упал на 3,5%, тогда как этот показатель в России составил 3,1%. ВШЭ напоминает, что кроме эпидемии ситуация осложнилась падением мировых цен на нефть.

Отмечается, что падение ВВП в прошлом году составило бы 7-8%, если бы российские власти не оказали меры поддержки, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Госдолг России увеличился в 2020 году почти на 5,4 трлн руб. Это 39,9% к предыдущему году. Теперь общая сумма госдолга составляет почти 19 трлн руб. или 17,8% ВВП.