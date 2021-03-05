05 Марта 2021
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Политика За рубежом
санкции (2014) | Фото:

Bloomberg: Лондон и Вашингтон рассматривают возможность дополнительных санкций против РФ

Власти Великобритании и США рассматривают возможность введения дополнительных ограничений в отношении России за использование химического оружия, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Так, рассматриваются различные варианты от санкций в отношении российских бизнесменов до рестрикций, связанных с суверенным долгом страны. При этом Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия, побуждая ее оказывать давление на российские власти. Также Великобритания в ближайшие недели собирается обсудить вопрос возможных санкций с Францией и Германией.

Что касается Вашингтона, то он планирует ввести более масштабный пакет ограничений в отношении Москвы, если она не согласится на определенные условия по отказу от химоружия.

Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения об условиях США по отмене санкций против РФ.

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Bloomberg: Лондон и Вашингтон рассматривают возможность дополнительных санкций против РФ

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Теги: санкции, Великобритания, США



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