В ВШЭ считают, что Россия перенесла кризис лучше мира в целом

Рост ВВП России по итогам текущего года составит 2,8%.

По данным Высшей школы экономики, в 2022 году этот показатель составит 2,4%. Данные рассчитаны при стоимости нефти $51,9 и $54,7 соответственно.

Восстановление российской экономики будет осложнено бюджетной консолидацией после сильного наращивания расходов бюджета в прошлом году и сохранением в 2021 году низких объемов нефтедобычи, сообщает ТАСС.

Тем временем, в Банке России считают, что в 2021 году экономика страны не только полностью наверстает прошлогоднее падение в размере 3,1%, но и уйдет в плюс. Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться.