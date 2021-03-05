05 Марта 2021
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Экономика В России
мускулистый бюджет рубль деньги (2014) | Фото: berioska.ru

В ВШЭ считают, что Россия перенесла кризис лучше мира в целом

Рост ВВП России по итогам текущего года составит 2,8%.

По данным Высшей школы экономики, в 2022 году этот показатель составит 2,4%. Данные рассчитаны при стоимости нефти $51,9 и $54,7 соответственно.

Восстановление российской экономики будет осложнено бюджетной консолидацией после сильного наращивания расходов бюджета в прошлом году и сохранением в 2021 году низких объемов нефтедобычи, сообщает ТАСС.

Тем временем, в Банке России считают, что в 2021 году экономика страны не только полностью наверстает прошлогоднее падение в размере 3,1%, но и уйдет в плюс. Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться.

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В ВШЭ считают, что Россия перенесла кризис лучше мира в целом

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Теги: ВШЭ, экономика, кризис



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