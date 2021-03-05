Американские сенаторы призвали Байдена расширить ограничения по "Северному потоку - 2"

40 сенаторов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой немедленно ввести ограничительные меры в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Они раскритиковали главу государства за то, что его администрация Белого дома не расширяет санкции в соответствии с публичной информацией. Отмечается, что это "обозначает готовность позволить президенту Путину обрести господство над газоснабжением Европы и усилить его геополитическое влияние", пишет "Коммерсант".

США в случае необходимости примут новые меры против строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, внешнеполитическое ведомство страны ранее направило в Конгресс США доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве трубопровода.