Предложено субсидировать железнодорожные перевозки рыбы с Дальнего Востока

Министерство сельского хозяйства России предлагает субсидировать льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока.

Это предполагается делать до конца текущего года. РЖД ввела скидки на перевозки рыбы с Дальнего Востока несколько лет назад, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, на Дальнем Востоке обострилась проблема хранения и переработки рыбы. Это связано с тем, что КНР, куда поставлялась значительная часть продукции, прекратила выгрузку иностранных судов из-за эпидемии коронавируса, в то время, как внутренних мощностей по переработке рыбы на Дальнем Востоке недостаточно, сообщает "Интерфакс".