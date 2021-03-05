Росздравнадзор сообщил, что не знает о непредвиденных реакциях на вакцины

Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях после вакцинации от COVID-19 препаратами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

По данным ведомства, под непредвиденными понимаются реакции, не указанные в инструкциях к вакцинам, сообщает РИА «Новости».

В инструкции к "Спутнику V" говорится, что в первые двое суток после вакцинации могут отмечаться боль в месте инъекции и синдром, похожий на грипп. В инструкции к "ЭпиВакКороне" среди побочных действий указаны боль в месте введения и кратковременное повышение температуры не выше 38,5 °C.

Тем временем, в девяти российских регионах еще не приступали к вакцинации от коронавируса, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами проекта "Мы вместе". Он не стал называть эти субъекты.