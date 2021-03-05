Средние цены на бензин увеличились на 6 копеек

С 24 февраля по 1 марта средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 6 коп. - до 46,97 руб. за литр.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, Аи-92 подорожал на 7 коп. - до 44,27 руб. за литр. Цены на Аи-95 увеличились на 6 коп. - до 47,92 руб. за литр. Бензина Аи-98 теперь стоит 54,55 руб. за литр (+7 коп.). Подорожания бензина отмечено в 54 регионах страны.

Напомним, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным в Москве. После этого в регионе зафиксировали рост цен на топливо.