05 Марта 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ решила не публиковать доклад по итогам поездки в Ухань

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые ранее посетили китайский Ухань с целью установить возможные источники возникновения коронавируса, отказалась от публикации промежуточного отчета.

Среди ученых были специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. Они прибыли в город 14 января, посетив местный институт вирусологии, лабораторию, оптовый рынок морепродуктов.

Как отметили ученые, им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения COVID-19. Они призвали к проведению нового международного расследования, пишет The Wall Street Journal.

Рранее эксперты ВОЗ сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".

В США звучали заявления, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и что "нулевым пациентом" был сотрудник уханьской биологической лаборатории.

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ВОЗ решила не публиковать доклад по итогам поездки в Ухань

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Теги: Ухань, ВОЗ, коронавирус



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