Литовская разведка заявила о провокации с двойником российского бизнесмена Пригожина

Литовская разведка сообщила о попытке Москвы организовать в прошлом году информационную атаку против Литвы.

Утверждается, что в ней участвовал двойник российского бизнесмена Евгения Пригожина. В начале 2020 года в Вильнюс прибыл мужчина с паспортом на имя Евгения Викторовича Пригожина. Внешне он был похож на бизнесмена из России. Также совпадали их даты рождения - 1 июня 1961 года. Россиянин прилетел в страну на самолете Hawker 800, принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину.

Как отметил директор ДГБ Дарюс Яунишкис, в документах двух этих людей не совпали "некоторые цифры", поэтому "автоматически этот человек попал в Литву и не вызвал подозрений", пишет "Коммерсант".

Тем временем, британский журналист Христо Грозев обвинил Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии.

По словам Грозева, российские частные лица и государственные организации помогают Кремлю дестабилизировать политическую ситуацию за рубежом.

Основным аргументом Христо Грозева является тот факт, что представители Пригожина посетили испанский регион перед референдумом.