05 Марта 2021
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Экономика В России
Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

Отказ ОПЕК+ от наращивания добычи нефти привел к увеличению цен на черное золото

После того, как ОПЕК+ отказалась от наращивания добычи черного золота в апреле, мировые цены на нефть увеличились, превысив 5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На данный момент стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 5,06% и составила 67,31 доллара. До 64,34 долларов за баррель возросла цена апрельских фьючерсов на WTI. При этом еще сегодня рост цен не превышал и 2%.

Как сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на собственные источники, альянс принял решение не наращивать добычу нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки, а Саудовская Аравия решила сохранить свое дополнительное сокращение в 1 млн баррелей в день.

Чуть позже Министерство Казахстана сообщило, что страны ОПЕК+ согласовали рост добычи черного золота на апрель в России и Казахстане – на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно. Что касается остальных стран, на заседании было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на апрель 2021 г.

Напомним, что добыча нефти в России в феврале сократилась примерно на 77 тыс. баррелей в сутки, несмотря на то что в январе альянс ОПЕК+ пересмотрел параметры добычи на февраль и март и разрешил России увеличить ее на 65 тыс. баррелей в сутки. В это время из Китая приходят сообщения о рекордно заполненных нефтехранилищах. На момент 3 марта, там находилось до 1,09 млрд баррелей нефти, полученной по дешевым ценам 2020 г. в том числе и из России. Такая запасливость крупнейшего импортера нефти обуславливалась на тот момент грядущими переговорами ОПЕК+.

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Отказ ОПЕК+ от наращивания добычи нефти привел к увеличению цен на черное золото

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Теги: добыча нефти, увеличение цен, ОПЕК+



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