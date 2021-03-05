Кадыров и Пригожин разработали схему заработка на ФБР

Петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину понравилась шутка главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о вознаграждении от западных спецслужб за информацию о нем.

Пресс-служба петербургского предприятия «Конкорд» получила запрос от журналистов с просьбой прокомментировать слова Кадырова, заявившего, что он готов выдать ФБР местонахождение российского предпринимателя за объявленное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов. На момент публикации сообщения Пригожин находился в Грозном.

Бизнесмен продолжил шутку Кадырова, отметив, что чеченский лидер отличается гостеприимством.

По словам Пригожина, он шел по Москве, когда к нему подъехали чеченцы. Следующее, что он увидел, был подвал у Кадырова. Там он услышал, что 250 тысяч долларов – это мало, поэтому было принято решение размножить его путем клонирования.

«Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям», - пошутил бизнесмен.

Накануне Рамзан Кадыров разместил в своем ТГ-канале шуточную запись, которая гласила, что к нему в гости едет Евгений Пригожин. Глава республики намекнул, что этот визит сулит ему нешуточные выгоды, так как его гостя разыскивают спецслужбы Соединенных Штатов.