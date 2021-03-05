Эксперты, ученые и практики. Как в УрГЭУ готовят стратегов муниципальной экономики.

Разработка планов стратегического развития городов, уникальное умение сочетать теорию и практику, мониторинг трудоустройства выпускников и их карьерных достижений - это только часть из множества отличительных черт деятельности УрГЭУ, общепризнанной "кузницы экономических кадров" не только для Урала и Сибири. Заведующая кафедрой региональной и муниципальной экономики УрГЭУ Елена Дворядкина акцентирует внимание на том, что одно из конкурентных преимуществ кафедры заключается в том, что, преподаватели здесь не просто высококлассные теоретики, ученые, они еще и успешно занимаются практической деятельностью. О том, кого и чему учат, какие новации в обучении важны именно сегодня и при чем тут стратегическое развитие Крыма читайте в нашем материале.

- Елена Борисовна, кто он - выпускник кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ? Что он умеет?

- Кафедра региональной, муниципальной экономики и управления выпускает бакалавров и магистрантов по трем направлениям: государственное и муниципальное управление, экономическая безопасность, землеустройство и кадастры. Здесь готовят научные (докторантура) и научно-педагогические (аспирантура) кадры по специальности региональная экономика.

Уровень подготовки разный, но есть и общие черты: все наши выпускники приобщаются к кафедральному сообществу, а индивидуальная работа со студентами – один из приоритетов. Характерная традиция нашей научной школы, возглавляемой профессором Анимицей - это постоянное научное творчество. Евгений Георгиевич всегда нам – своим ученикам говорил: «Ни дня без строчки», ведь настоящий преподаватель должен не только методически знать свой предмет, но и придумывать что-то сам – заниматься научным творчеством. Эту традицию мы стараемся прививать и студентам.

И крайне важно, что за время обучения студенты получают не только фундаментальную теоретическую подготовку, но и глубокие практические знания.

- Кафедре региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ почти 30 лет. За это время, наверное, "круто" изменился набор компетенций, необходимых специалисту в сфере региональной и муниципальной экономики?

- Выпускник тогда и выпускник сейчас – между ними «…дистанция огромного размера…», как говорил классик. Безусловно, ответственность, трудолюбие, адекватность, самостоятельность, умение работать в команде, компетентность – эти черты всегда востребованы работодателями.

А сегодня крайне важно еще и привить студентам готовность к постоянному обучению, выработать навыки непрерывного самообразования и адаптации к быстро меняющимся условиям. Второе, что важно: знание иностранного языка. Тренд задан давно, но сейчас, как никогда становится актуальным в силу процессов глобализации и интернационализации образования и профессиональной деятельности. Крайне важно владение информационными технологиями и навыками поиска информации.

- А кафедра отслеживает трудоустройство выпускников? Где ваши выпускники будут больше всего востребованы, помимо государственной службы?

- Помимо сферы государственного и муниципального управления, наши выпускники востребованы в организациях различных видов экономической деятельности, малых предприятиях, некоммерческих организациях, поскольку учебные планы выстроены таким образом, что, кроме специальных профессиональных компетенций, студенты получают и общую профессиональную подготовку.

Отдельно скажу о выпускниках направления «Землеустройство и кадастры». Они, в своем роде, уникальны. Те, компетенции, которые они осваивают за годы обучения в нашем университете, позволяют им быть востребованными, не только в органах государственной власти и местного самоуправления, но и в управлениях федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, агентствах недвижимости, оценочных компаниях, консалтинговых организациях, занимающихся управлением недвижимостью, организациях, выполняющих кадастровые и геодезические работы и т.д.

Хочу отметить, что мы на кафедре осуществляем мониторинг трудоустройства наших выпускников, их карьерных достижений, и по праву гордимся имеющимися результатами.

- А ученые вашей кафедры оказывают методологическую помощь городам Свердловской области в планах их развития?

- Снова подчеркну, что одно из конкурентных преимуществ нашей кафедры заключается в том, что, наши преподаватели – не просто высококлассные теоретики, ученые, но и успешные практики. Кафедра имеет богатейший опыт в сфере разработки, экспертизы, актуализации документов стратегического планирования муниципальных образований и субъектов РФ. В разные годы при непосредственном участии преподавателей нашей кафедры были разработаны стратегии социально-экономического развития (стратегические планы) таких городов, как Екатеринбург, Асбест, Каменск – Уральский, Березники (Пермский Край), Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и т.д.

Отмечу отдельно работу над документами стратегического планирования Екатеринбурга. Стратегический план развития был разработан в начале 2000-х годов, утвержден в 2003, и затем дважды был актуализирован (в 2010 и 2018 годах). И каждый раз при непосредственном участии наших преподавателей. Кстати, трое преподавателей нашей кафедры являются не просто членами авторского коллектива Стратегического плана развития Екатеринбурга, но и его научными экспертами. Это профессор Е.Г. Анимица, профессор Н.Ю. Власова и доцент И.А. Антипин.

А в 2020 году профессор Е.Г. Анимица, профессор Я.П. Силин и доцент И.А. Антипин активно участвовали в разработке, экспертизе и подготовке окончательного текста Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года (документ утвержден в ноябре 2020 года).

Вообще, отмечу, что преподаватели нашей кафедры являются признанными экспертами. Имеют членство в экспертном совете «Наука» в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург»; в совете стратегического развития в сфере информатизации муниципального образования «город Екатеринбург»; в экспертном совете «Наука» Программного совета стратегического развития муниципального образования «город Екатеринбург»; в экспертном совете «Наука» Совета стратегического развития Свердловской области; во временной рабочей группе при полномочном Представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по разработке проекта межрегионального взаимодействия «Арктический вектор Уральского созвездия»; в экспертном совете по направлению «Городское и территориальное развитие» региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив и т.д.

Опыт, имеющийся у наших преподавателей, позволяет нам выступать и методологами, и разработчиками, и экспертами в различных вопросах регионального и муниципального развития.