04 Марта 2021
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Наука и техника В России
(2004) |

РКК: МКС продолжит "летать" до 2028 года

Международная космическая станция продолжит работать до 2028 г. О продлении работы МКС в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) сообщил заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Юрий Гидзенко.

"Мы сейчас уже об этом думаем и уже решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала", - заявил Гидзенко, отметив, что заделанные трещины никак не повлияют на уменьшение срока работы станции.

Он также добавил, что в установлении причин утечки воздуха сможет помочь стружка. После того, как специалисты засверлят концы трещины, стружку доставят на Землю для дальнейшего анализа.

Напомним, что сегодня экипаж МКС покрыл специальным герметиком первую трещину на станции. А в декабре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал свою позицию относительно утечки воздуха. По его мнению воздух "сочится" с МКС через американские приборы.

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РКК: МКС продолжит "летать" до 2028 года

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Теги: МКС, трещины, работа



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