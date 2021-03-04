04 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область Курганская область
Убийство водителя автобуса в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Подозреваемый в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге задержан правоохранителями

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого в убийстве водителя микроавтобуса из Екатеринбурга в декабре прошлого года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, фигурантом оказался мужчина, 1959 г.р., работавший в охранном предприятии.

"В ночь на 3 марта 2021 года оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 14, городского УМВД и областного главка МВД, совместно с коллегами из регионального Следственного комитета, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, проведены обыски в нескольких квартирах на территории Свердловской и Курганской областей. В ходе этих мероприятий изъят ряд вещественных доказательств. Фигурант был задержан у себя в квартире, в городе Далматово Курганской области. Проверяется информация о возможной причастности задержанного к иным ранее совершённым преступлениям. В определенных кругах задержанный известен по прозвищу "череп". Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след все-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным. Именно по этой причине он спокойно ходил на работу", - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

При задержании, подозреваемый признал свои вину, объяснив преступление личной неприязнь. Он также самостоятельно указал место сокрытия предполагаемого орудия убийства – пистолета, по которому в рамках расследования будет проведена комплексная генетико-баллистическая экспертиза.

Расследование продолжается. В рамках уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Задержанному предъявлено соответствующее обвинение. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, все случилось вечером 24 декабря: водитель автобуса марки "Форд Транзит" получил огнестрельное ранение головы. Во время преступления машина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Стрелявший скрылся. Ранее также прозвучала версия об убийстве из-за старого конфликта.

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Подозреваемый в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге задержан правоохранителями

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Теги: маршрутка, водитель, убийство, конфликт, Екатеринбург



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