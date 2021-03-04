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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Врача-гематолога Мисюрину отпустили в связи с отсутствием состава преступления

Уголовное дело о враче-гематологе Елене Мисюриной, осужденной за врачебную ошибку, прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Таким образом, апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда Москвы в отношении Мисюриной, был отменен. Напомним, что врач была осуждена на два года лишения свободы. Теперь же она имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Напомним, что 22 января 2018 г. Черемушкинский суд приговорил врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам колонии за смерть пациента. История вызвала широкий общественный резонанс. Однако в апреле Мосгорсуд отменил приговор и направил дело прокурору для устранения недостатков.

В июле того же года Следственный комитет России и представители "Национальной медицинской палаты" предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для более точной квалификации врачебных ошибок.

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Врача-гематолога Мисюрину отпустили в связи с отсутствием состава преступления

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