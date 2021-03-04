Ирак и Лаос зарегистрировали российскую вакцину Спутник V

Теперь привиться российской вакциной Спутник V также смогут жители Ирака и Лаоса. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В РФПИ также сообщили, что после регистрации препарата местным Минздравом, Лаосская Народно-Демократическая Республика стала 44 страной, официально признавшей Спутник V эффективной против коронавирусной инфекции. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)".

Напомним, что Спутник V стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Препарат разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека.