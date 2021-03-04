На востоке Турции разбился военный вертолет

В результате крушения военного вертолета на востоке Турции погибло девять военнослужащих. Еще четверо были обнаружены с травмами различной степени тяжести.

"С вертолетом типа Cougar, вылетевшим из Бингёля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых", - сообщается в заявлении Минобороны республики.

На данный момент причины трагедии неизвестны. Вертолет разбился в труднодоступной местности восточной провинции Битлис. Всех раненых госпитализируют в медучреждения.