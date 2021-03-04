04 Марта 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Генконсул Франции в Екатеринбурге прошел вакцинацию от коронавируса

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье вакцинировался от коронавирусной инфекции. Прививку он поставил в городской больнице № 3, остановив свой выбор на российской вакцине "Спутник V", сообщает ТАСС.

"Мне 63 года, я уже в возрасте, и я доверяю уральской медицине. Я слышал, что вакцина эффективна и работает", - заявил консул.

Напомним, что препарат "Спутник V" зарегистрирован в 42 странах, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. В начале недели количество привитых екатеринбуржцев составляло 56,6 тыс., почти 30 из которых уже вакцинировались вторым компонентом.

Поставить второй компонент прививки против коронавирусной инфекции в торговых центрах Екатеринбурга можно будет уже на следующей неделе. Вакцинация пройдет 10 марта с 10.00 до 14.00 в ТЦ "Дирижабль"

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Генконсул Франции в Екатеринбурге прошел вакцинацию от коронавируса

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Теги: коронавирус, вакцинация, прививка, генконсул, Франция, Екатеринбург



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