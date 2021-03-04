На Украине объявлена "третья волна коронавируса"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась "третья волна пандемии коронавируса".

По его словам, придется снова вводить жесткие карантины, хотя общество и так истощено запретами и ограничениями. Зато есть свет в конце тоннеля - вакцина. Однако процесс вакцинации займет полтора-два года. Притом что иммунитет к ОРЗ формируется на несколько месяцев.

Также Шмыгаль заявил, что, возможно, будут четвертая и пятая "волны" вируса.

В конце февраля в республике началась вакцинацией индийской вакциной "Ковишилд", которую резко раскритиковали бывший президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. На сегодня привиты около 10 тыс. человек.

Количество положительных тестов на Украине растет с середины февраля. Сегодня оно выросло до 6-7 тыс. в сутки. В ноября на пике было более 13 тыс. Смертность составляет около 130 в день. В декабре на пике было более 200.