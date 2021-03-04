Британский журналист Христо Грозев обвинил Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии

04 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

Британский журналист Христо Грозев обвинил Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии

По словам Грозева, российские частные лица и государственные организации помогают Кремлю дестабилизировать политическую ситуацию за рубежом.

Журналист британской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью австрийскому изданию Efe en Viena обвинил российского бизнесмена Евгения Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии от Испании. Об этом сообщил портал Swissinfo.

Речь идет о событиях в Испании, которые произошли в 2017 году. Тогда власти Каталонии провели референдум о независимости региона, несмотря на официальный запрет Мадрида. По итогу 90 % опрошенных каталонцев проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Каталония, Барселона, референдум, Испания(2017)|Фото: espanarusa.com

По словам Грозева, частные магнаты и государственные организации помогают Кремлю в обмен на экономические и политические услуги. Они совершают попытки дестабилизировать политическую ситуацию в США, Евросоюзе, странах Африки и других. Одним из частных лиц, помогающих Кремлю, журналист считает бизнесмена Евгения Пригожина.

«У нас есть доказательства того, что в вопросе Каталонии было вмешательство со стороны Евгения Пригожина, частного олигарха, и ГРУ», – заявил Грозев в интервью Efe в Вене.

Основным аргументом Христо Грозева является тот факт, что представители Пригожина посетили испанский регион перед референдумом.

«Мы знаем, что представители Пригожина и российской военной разведки выезжали в Каталонию перед референдумом. Что они там делали, мы не знаем. Но по статистике и другим данным мы можем сделать вывод, что это было причиной», – добавил он.

Журналист утверждает, в последние годы благодаря нескольким просочившимся в сеть писем офицеров ГРУ, а также олигархов ему удалось проанализировать, как они конкурировали друг с другом в своих «усилиях по дестабилизации».

По его словам, в российских кампаниях по дезинформации нет фоновой стратегии, речь идет о создании беспорядка и чувства хаоса на Западе, в противовес стабильной России. По его словам предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года – тоже попытка «ослабить» США.

«Я полагаю, что общее послание всех этих действующих лиц: мы считаем, что нужно сеять хаос, вот и все», – заявил Грозев.

Та же логика стояла за вмешательством в Каталонию, породить беспорядки, чтобы ослабить Европейский союз. Основной целью процесса, по мнению Грозева, является попытка дискредитировать ЕС и демократическую систему.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Британский журналист Христо Грозев обвинил Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений пригожин, христо грозев, каталония, референдум, иellingcat, ес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети