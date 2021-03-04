Британский журналист Христо Грозев обвинил Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии

По словам Грозева, российские частные лица и государственные организации помогают Кремлю дестабилизировать политическую ситуацию за рубежом.

Журналист британской организации Bellingcat Христо Грозев в интервью австрийскому изданию Efe en Viena обвинил российского бизнесмена Евгения Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии от Испании. Об этом сообщил портал Swissinfo.

Речь идет о событиях в Испании, которые произошли в 2017 году. Тогда власти Каталонии провели референдум о независимости региона, несмотря на официальный запрет Мадрида. По итогу 90 % опрошенных каталонцев проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

По словам Грозева, частные магнаты и государственные организации помогают Кремлю в обмен на экономические и политические услуги. Они совершают попытки дестабилизировать политическую ситуацию в США, Евросоюзе, странах Африки и других. Одним из частных лиц, помогающих Кремлю, журналист считает бизнесмена Евгения Пригожина.

«У нас есть доказательства того, что в вопросе Каталонии было вмешательство со стороны Евгения Пригожина, частного олигарха, и ГРУ», – заявил Грозев в интервью Efe в Вене.

Основным аргументом Христо Грозева является тот факт, что представители Пригожина посетили испанский регион перед референдумом.

«Мы знаем, что представители Пригожина и российской военной разведки выезжали в Каталонию перед референдумом. Что они там делали, мы не знаем. Но по статистике и другим данным мы можем сделать вывод, что это было причиной», – добавил он.

Журналист утверждает, в последние годы благодаря нескольким просочившимся в сеть писем офицеров ГРУ, а также олигархов ему удалось проанализировать, как они конкурировали друг с другом в своих «усилиях по дестабилизации».

По его словам, в российских кампаниях по дезинформации нет фоновой стратегии, речь идет о создании беспорядка и чувства хаоса на Западе, в противовес стабильной России. По его словам предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года – тоже попытка «ослабить» США.

«Я полагаю, что общее послание всех этих действующих лиц: мы считаем, что нужно сеять хаос, вот и все», – заявил Грозев.

Та же логика стояла за вмешательством в Каталонию, породить беспорядки, чтобы ослабить Европейский союз. Основной целью процесса, по мнению Грозева, является попытка дискредитировать ЕС и демократическую систему.