04 Марта 2021
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снег, сугробы, уборка снега (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермских дорожных подрядчиков наказали рублем за плохую уборку улиц

Пермские власти наказали дорожных подрядчиков за плохую уборку снега в феврале. Об этом в своем Instagram сообщил временно исполняющий полномочия главы города Алексей Дёмкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Была снижена оплата за проделанную работу. В Ленинском районе - на 360 тыс. руб., в Свердловском – на 580 тыс. руб., в Мотовилихинском – на 280 тыс. руб., в Индустриальном – на 360 тыс. руб., в Кировском – на 220 тыс. руб., в Орджоникидзевском – на 150 тыс. руб. Общая сумма штрафных санкций за февраль составила 1,95 млн руб.

"По данным синоптиков, март будет снежным, так что продолжим воспитывать подрядчиков рублём и приближать настоящую весну активным вывозом снега. С начала сезона этот показатель уже превысил 1 миллион кубометров снега", – написал он.

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Пермских дорожных подрядчиков наказали рублем за плохую уборку улиц

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Теги: снег, уборка улиц, Алексей Дёмкин



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