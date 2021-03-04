Пермских дорожных подрядчиков наказали рублем за плохую уборку улиц

Пермские власти наказали дорожных подрядчиков за плохую уборку снега в феврале. Об этом в своем Instagram сообщил временно исполняющий полномочия главы города Алексей Дёмкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Была снижена оплата за проделанную работу. В Ленинском районе - на 360 тыс. руб., в Свердловском – на 580 тыс. руб., в Мотовилихинском – на 280 тыс. руб., в Индустриальном – на 360 тыс. руб., в Кировском – на 220 тыс. руб., в Орджоникидзевском – на 150 тыс. руб. Общая сумма штрафных санкций за февраль составила 1,95 млн руб.

"По данным синоптиков, март будет снежным, так что продолжим воспитывать подрядчиков рублём и приближать настоящую весну активным вывозом снега. С начала сезона этот показатель уже превысил 1 миллион кубометров снега", – написал он.