СМИ сообщили о съемках "скопинского маньяка" в ток-шоу

Несмотря на судебное предписание, освободившийся из тюрьмы "скопинский маньяк" Виктор Мохов до сих пор не появился дома, хотя должен был приехать туда в четверг, 4 марта. Российские СМИ сообщают, что вместо этого отбывший 17 лет в колонии насильник отправился в Москву – на съемки в ток-шоу.

Если это действительно так, что Мохов нарушит закон, поскольку после освобождения он не должен появляться в местах скопления людей в течение шести ближайших лет.

Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал.

Ситуацию эмоционально прокомментировал на своей странице в Facebook писатель Захар Прилепин. "Скопинский маньяк Мохов поехал в Москву на ток-шоу. Миллиона три точно ему заплатили. Это что означает? Что миллионы людей его увидят. Тысячи зрителей о чем-то смутном задумаются. А отдельные единицы решат: "...а чего такого? Интересно мужик придумал. Две бабы, подвал и никаких проблем. Надо попробовать", - предполагает Прилепин. Он добавляет, что "только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: "Скрепы" и "Армия". И "Сад-огород" по выходным".