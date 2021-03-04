04 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Дорожная развязка у &quot;Калины&quot; в Екатринбурге (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства развязки у "Калины" за 6,4 миллиарда

В уральской столице объявлен конкурс на поиск подрядчика для строительно-монтажных работ по развязке у концерна "Калина". Согласно информации на сайте госзакупок, строительство должно стартовать во второй половине 2021 г. и закончиться в конце 2024 г. Срок подачи заявок – 29 марта текущего года. Цена контракта составляет 6,4 млрд руб.

Напомним, в феврале прошлого года власти Екатеринбурга утвердили проекты планировки и межевания территории развязки у "Калины". Речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. В проект были включены предложения, озвученные местными жителями. Стоит отметить, что реконструкция у "Калины" входит в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга.

О скором проведении тендера еще в феврале объявил заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Он также сообщил, что во время работ по реконструкции транспортной развязки не будет остановки движения.

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В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства развязки у "Калины" за 6,4 миллиарда

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Теги: калина, развязка, движение, Екатеринбург, конкурс



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