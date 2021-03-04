04 Марта 2021
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Происшествия Тюменская область
(2005) | Фото: www.rg.ru

В Тюмени из-за нарушений правил безопасности запрещена работа дома престарелых "Дача"

В Тюмени из-за нарушений в работе закрыт дом престарелых, расположенный в доме №6 по Березняковской, сообщили Накануне.RU в Тюменском областном суде.
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Курировали пансионат, где жили 26 пожилых и инвалидов, компании "Стимул" и "Восток". Специалисты МЧС нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности при эксплуатации нежилого здания площадью 491 "квадрат". Ширина лестничных маршей не соответствовала требованиям безопасной эвакуации в случае возгорания.

Пансионат находится рядом с заправкой. В помещении не обеспечена эвакуация маломобильных граждан по коридору в двух направлениях. Вывод специалистов – использование здания представляет угрозу жизни и здоровью постояльцев.

В суде представитель "Стимула" полностью признала требования и заявила, что пансионат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами "Дача" размещён в другом здании, а помещение на Березняковской, 6 освобождено. Представитель "Востока" также полностью признал требования и подтвердил, что помещение пансионата освобождено. Решение суда – запретить этим двум ООО содержать пансионат.

Масштабные проверки пансионатов для пенсионеров в Тюменской области начались после трагедии, которая 9 января произошла в поселке Боровский. По данным следствия, в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата арестована, ей предъявлено обвинение. Позже возбуждено второе уголовное дело – о халатности.

После этого в Тюмени был закрыт работавший без лицензии дом престарелых, расположенный на улице Широтной. Также власти закрыли нелегальный приют, располагавшийся в доме №1 по Рябиновой в Тюмени.

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В Тюмени из-за нарушений правил безопасности запрещена работа дома престарелых "Дача"

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Теги: пансионат, дом престарелых, Восток, Стимул



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