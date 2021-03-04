Путин выступил за присутствие во власти "людей разных взглядов и убеждений"

Путин считает, что решить проблемы в России может помочь присутствие во власти "людей разных взглядов и убеждений".

"По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", - заявил президент на встрече с волонтерами проекта "Мы вместе".

"Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед", - отметил Путин.