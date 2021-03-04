04 Марта 2021
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Политика В России Москва
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин выступил за присутствие во власти "людей разных взглядов и убеждений"

Путин считает, что решить проблемы в России может помочь присутствие во власти "людей разных взглядов и убеждений".

"По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", - заявил президент на встрече с волонтерами проекта "Мы вместе".

"Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед", - отметил Путин.

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Путин выступил за присутствие во власти "людей разных взглядов и убеждений"

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Теги: владимир путин, волонтеры, мы вместе, власть



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