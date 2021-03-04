04 Марта 2021
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Дворец в Геленджике (2021) | Фото: youtube.com / Mash Video

"Это выглядит как еще один дворец, так что приеду" - Путин пошутил на встрече с волонтерами

Владимир Путин пошутил про дворец. Во время встречи с волонтерами проекта "Мы вместе" одна из участниц пригласила его посетить реабилитационно-досуговый центр в Новополье (Ленинградская область), который размещается в реставрируемом особняке – девушка как раз вышла на видеосвязь на фоне строения. Она сообщила, что центр находится в двух километрах от резиденции президента в Стрельне.

"Рядом со Стрельней? Ну, отлично. Выглядит как еще один дворец, так что приеду, только мне его не переписывайте. Договорились?" – пошутил глава государства, явно намекнув на приписываемый ему "дворец в Геленджике". На одном из предыдущих публичных мероприятий Путин отверг предположения, что роскошное поместье на Черном море принадлежит ему.

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"Это выглядит как еще один дворец, так что приеду" - Путин пошутил на встрече с волонтерами

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Теги: дворец путина, шутки, владимир путин



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