Фонд святой Екатерины помог юнармейцам Екатеринбурга организовать акции чествования разведчика, который стал прототипом Штирлица

04 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
фонд святой екатерины, николай кузнецов, памятник, юнармия (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помог юнармейцам Екатеринбурга организовать акции чествования разведчика, который стал прототипом Штирлица

В Екатеринбурге юнармейцы при поддержке Фонда святой Екатерины очистили территорию вокруг и сам памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову, передает корреспондент Накануне.RU. Представители четырех отрядов юных армейцев поучаствовали в работе.

фонд святой екатерины, николай кузнецов, памятник, юнармия(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Легендарный земляк юнармейцев Николай Кузнецов стал прототипом кинематографического Штирлица. В годы Великой Отечественной войны уральский разведчик организовал ликвидацию одиннадцати генералов и высокопоставленных чиновников нацисткой Германии.

фонд святой екатерины, николай кузнецов(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Уборка монумента и чествование Героя Советского Союза стали ежегодной традицией. Сегодня памятные мероприятия, приурочены ко дню гибели разведчика — 9 марта 1944 года. За полтора часа юноши и девушки расчистили проход к памятнику и навели порядок на прилегающей к нему территории.

Напомним, что экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» открылась в Екатеринбурге год назад. Ее стенды посвящены задаче раскрытия масштаба личности советского разведчика, отражает все ключевые вехи его жизни и военной службы. Проект создан на основании уникальных архивных документов, материалов и фотографий. Во время экскурсионного тура ребята смогли почувствовать себя в роли разведчиков и решить сложные задания.

фонд святой екатерины, николай кузнецов, кадеты(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Подвиг разведчика Кузнецова — настоящий пример для подражания молодому поколению, показывающий, что в жизни каждого из нас есть место подвигу. Фонд святой Екатерины поддерживает многие инициативы по сохранению исторической памяти для будущих поколений. В мае ожидается открытие новой мультимедийной экспозиции про Николая Кузнецова, создание которой ведется совместно с одной из ведущих компаний в области применения современных визуальных технологий в музейных пространствах», — рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

фонд святой екатерины, николай кузнецов, памятник, юнармия(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что познакомиться с интерактивной экспозицией «Николай Кузнецов. Герои не умирают» можно вплоть до 15 марта 2021 года, после чего она переедет в Москву. Для тех, кто захочет посетить музей в день смерти уральского разведчика, вход будет свободным.

Руководитель общероссийского движения «Юнармия» Дмитрий Ермаков отмечает: «В прошлом году ребята Орджоникидзевского района с радостью откликнулись на предложение Фонда святой Екатерины ухаживать за памятником Николаю Кузнецову. За это время уже прошло несколько акций. В этот раз после возложения цветов дети посетили интерактивную выставку о Кузнецове в парке «Россия — моя история». У нас получилось максимально вовлечь ребят в историю земляка».

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фонд святой Екатерины помог юнармейцам Екатеринбурга организовать акции чествования разведчика, который стал прототипом Штирлица

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фонд святой екатерины, николай кузнецов, юнармия, герои не умирают



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети