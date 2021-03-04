Фонд святой Екатерины помог юнармейцам Екатеринбурга организовать акции чествования разведчика, который стал прототипом Штирлица

В Екатеринбурге юнармейцы при поддержке Фонда святой Екатерины очистили территорию вокруг и сам памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову, передает корреспондент Накануне.RU. Представители четырех отрядов юных армейцев поучаствовали в работе.

Легендарный земляк юнармейцев Николай Кузнецов стал прототипом кинематографического Штирлица. В годы Великой Отечественной войны уральский разведчик организовал ликвидацию одиннадцати генералов и высокопоставленных чиновников нацисткой Германии.

Уборка монумента и чествование Героя Советского Союза стали ежегодной традицией. Сегодня памятные мероприятия, приурочены ко дню гибели разведчика — 9 марта 1944 года. За полтора часа юноши и девушки расчистили проход к памятнику и навели порядок на прилегающей к нему территории.

Напомним, что экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» открылась в Екатеринбурге год назад. Ее стенды посвящены задаче раскрытия масштаба личности советского разведчика, отражает все ключевые вехи его жизни и военной службы. Проект создан на основании уникальных архивных документов, материалов и фотографий. Во время экскурсионного тура ребята смогли почувствовать себя в роли разведчиков и решить сложные задания.

«Подвиг разведчика Кузнецова — настоящий пример для подражания молодому поколению, показывающий, что в жизни каждого из нас есть место подвигу. Фонд святой Екатерины поддерживает многие инициативы по сохранению исторической памяти для будущих поколений. В мае ожидается открытие новой мультимедийной экспозиции про Николая Кузнецова, создание которой ведется совместно с одной из ведущих компаний в области применения современных визуальных технологий в музейных пространствах», — рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Отметим, что познакомиться с интерактивной экспозицией «Николай Кузнецов. Герои не умирают» можно вплоть до 15 марта 2021 года, после чего она переедет в Москву. Для тех, кто захочет посетить музей в день смерти уральского разведчика, вход будет свободным.

Руководитель общероссийского движения «Юнармия» Дмитрий Ермаков отмечает: «В прошлом году ребята Орджоникидзевского района с радостью откликнулись на предложение Фонда святой Екатерины ухаживать за памятником Николаю Кузнецову. За это время уже прошло несколько акций. В этот раз после возложения цветов дети посетили интерактивную выставку о Кузнецове в парке «Россия — моя история». У нас получилось максимально вовлечь ребят в историю земляка».