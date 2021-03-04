Свердловским предпенсионерам будут повышать квалификацию

Сегодня, 4 марта, в Свердловской области было подписано трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в регионе на 2021-2023 годы.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, свои подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов и председатель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Среди общих задач, которые поставили перед собой стороны, значатся содействие экономическому росту и повышению конкурентоспособности продукции свердловских предприятий, обеспечение занятости в регионе, социальная поддержка людей и повышение уровня реальной заработной платы. Также предусмотрено обеспечение экологической безопасности и снижение производственного травматизма.

Это уже не первое соглашение о сотрудничестве, подобные действовали и в прошлые годы. В числе новаций нынешнего документа - планы по повышению квалификации и переподготовки безработных, людей в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионеров.

Стоит отметить, что правительство Свердловской области, СОСПП и Федерация профсоюзов - давние партнеры. Первое трехстороннее соглашение между ними было подписано в далеком 1992 году.