04 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Е.Куйвашев, М.Черепанов, А.Ветлужских (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловским предпенсионерам будут повышать квалификацию

Сегодня, 4 марта, в Свердловской области было подписано трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в регионе на 2021-2023 годы.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, свои подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов и председатель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

Среди общих задач, которые поставили перед собой стороны, значатся содействие экономическому росту и повышению конкурентоспособности продукции свердловских предприятий, обеспечение занятости в регионе, социальная поддержка людей и повышение уровня реальной заработной платы. Также предусмотрено обеспечение экологической безопасности и снижение производственного травматизма.

Е.Куйвашев, М.Черепанов, А.Ветлужских(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Это уже не первое соглашение о сотрудничестве, подобные действовали и в прошлые годы. В числе новаций нынешнего документа - планы по повышению квалификации и переподготовки безработных, людей в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионеров.

Стоит отметить, что правительство Свердловской области, СОСПП и Федерация профсоюзов - давние партнеры. Первое трехстороннее соглашение между ними было подписано в далеком 1992 году.

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Свердловским предпенсионерам будут повышать квалификацию

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Теги: предпенсионеры, соглашение, Свердловская область



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