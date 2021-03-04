04 Марта 2021
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Реабилитационный центр около Тюмени, куда привезут эвакуированных из Уханя (2020) | Фото: Оперативный штаб

В Перми появится детский реабилитационный центр

В Перми появится детский реабилитационный центр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона..

Контракт уже заключен. Конкурс выиграла компания "Майолика". Цена контракта составила 17,5 млн руб.

На проектирование объекта отводится год, подрядчик должен завершить работы в феврале 2022 года. Центр разместится по ул. Маршала Жукова в Ленинском районе Перми.

Реабилитационный центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме. Пациенты смогут получить услуги в условиях дневного пребывания или временного проживания. В проекте здания необходимо предусмотреть минимум 80 койко-мест, из них не менее 10 мест для детей-инвалидов в возрасте до 4 лет и не менее 20 мест – до 14 лет (в обоих случаях с сопровождающими). Также должно быть обеспечено не менее 50 мест для подростков с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет и инвалидов с детства– до 25 лет.

В центре должна быть организована возможность прохождения реабилитации в дневное время не менее 50 детей-инвалидов с сопровождением и 25 инвалидов подросткового возраста и инвалидов с детства. Также нужно предусмотреть условия для предоставления услуг ранней помощи не менее чем 65 детям в месяц. Эти требования содержатся в техзадании.

В проекте также будет предусмотрено благоустройство территории. На участке центра разместятся площадки для занятий игровыми видами спорта, силовые адаптивные тренажеры, игровая площадка с навесом, прогулочная зона.

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В Перми появится детский реабилитационный центр

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Теги: реабилитационный центр, контракт, инвалиды



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