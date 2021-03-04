04 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут судить учредителя СК "Радуга" за пособничество в хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков

В Челябинске учредителя строительной компании будут судить по обвинению в пособничестве в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет об учредителе строительной компании "Радуга", который является родственником застройщика Александра Сребрянского.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. обвиняемый, являясь родственником фактического руководителя девяти строительных организаций, осуществлявших застройку 29 многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска, оказал ему содействие в хищении денежных средств.

"При пособничестве обвиняемого денежные средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера", - отметили в прокуратуре.

В результате строительные компании не исполнили обязательства перед 2 тыс. 702 дольщиками, ущерб составил 3,8 млрд руб.

Уголовное дело в отношении Сребрянского выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Имущество и денежные средства обвиняемых арестованы.

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В Челябинске будут судить учредителя СК "Радуга" за пособничество в хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков

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Теги: СК Радуга, дольщики, строительство, уголовное дело, застройщик,



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