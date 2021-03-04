В Челябинске будут судить учредителя СК "Радуга" за пособничество в хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков

В Челябинске учредителя строительной компании будут судить по обвинению в пособничестве в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет об учредителе строительной компании "Радуга", который является родственником застройщика Александра Сребрянского.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. обвиняемый, являясь родственником фактического руководителя девяти строительных организаций, осуществлявших застройку 29 многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска, оказал ему содействие в хищении денежных средств.

"При пособничестве обвиняемого денежные средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера", - отметили в прокуратуре.

В результате строительные компании не исполнили обязательства перед 2 тыс. 702 дольщиками, ущерб составил 3,8 млрд руб.

Уголовное дело в отношении Сребрянского выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Имущество и денежные средства обвиняемых арестованы.