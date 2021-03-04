Путин рассказал о представителях "хорьковых интересов": "Букашка, раздавить не жалко!"

Владимир Путин сегодня на встрече с волонтерами, многие из которых являются молодежью, продолжил тему "хорьковых интересов", которую начал накануне на коллегии МВД. Неодобрительно президент высказался о тех, кто использует интернет для склонения детей и подростков к суициду.

"Это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей и источник получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних к суициду. А когда полиция добирается до этих уродов, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете - такой крутой Рэмбо <...> Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, букашка, раздавить его не жалко! <...> на этом еще и зарабатывают - рекламку размещают, еще что-то", - высказался Путин.

"Мы, к сожалению, сталкиваемся там не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий, все взрослые люди знаем об этом, чего скрывать. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед", - сказал Путин. "Интернет должен подчиняться моральным законам общества", - добавил президент. Информационная служба Накануне.RU



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