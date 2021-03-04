«Уралкалий» стал спонсором команды «Формулы-1» Haas

«Уралкалий» стал спонсором команды «Формулы-1» Haas Formula 1 (F1) Racing Team. Один из крупнейших мировых производителей калия объявил о подписании спонсорского контракта с компанией HAAS FORMULA LLC, под управлением которой находится команда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, по условиям соглашения «Уралкалий» станет титульным спонсором команды, которая будет переименована в Uralkali Haas F1 Team.

Сезон «Формулы-1» 2021 года будет включать в себя 23 этапа, которые будут проводиться в 22 странах по всему миру. «Уралкалий», будучи одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире, поставляет свою продукцию в 16 стран, планирует при помощи спонсорской кампании повышать свою узнаваемость и объем продаж на основных экспортных рынках.

По условиям спонсорского проекта «Уралкалий» представляет свой обновленный логотип, который, как считают в компании, гармонично вписывается в визуальную концепцию идентификации бренда «Уралкалия», наряду с текущим фирменным стилем.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

«Формула-1» — высший класс международных автомобильных гонок и крупнейшее мировое ежегодное спортивное мероприятие. Общая телевизионная аудитория трансляций «Формулы-1» в 2020 году составила 1,5 миллиарда человек, а средняя аудитория на каждом из этапов — 87,4 миллиона человек.