«Уралкалий» стал спонсором команды «Формулы-1» Haas

04 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом Пермский край
формула 1, уралкалий, автогонки (2021) | Фото: haasf1team.com

«Уралкалий» стал спонсором команды «Формулы-1» Haas

«Уралкалий» стал спонсором  команды «Формулы-1» Haas Formula 1 (F1) Racing Team. Один из крупнейших мировых производителей калия объявил о подписании спонсорского контракта с компанией HAAS FORMULA LLC, под управлением которой находится команда.

формула 1, болид, уралкалий, автогонки(2021)|Фото: haasf1team.com

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, по условиям соглашения «Уралкалий» станет титульным спонсором команды, которая будет переименована в Uralkali Haas F1 Team.

формула 1, уралкалий, автогонки(2021)|Фото: haasf1team.com

Сезон «Формулы-1» 2021 года будет включать в себя 23 этапа, которые будут проводиться в 22 странах по всему миру. «Уралкалий», будучи одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире, поставляет свою продукцию в 16 стран, планирует при помощи спонсорской кампании повышать свою узнаваемость и объем продаж на основных экспортных рынках.

По условиям  спонсорского проекта «Уралкалий» представляет свой обновленный логотип, который, как считают в компании,  гармонично вписывается в визуальную концепцию идентификации бренда «Уралкалия», наряду с текущим фирменным стилем.

формула 1, болид, уралкалий, автогонки(2021)|Фото: haasf1team.com

«Уралкалий»  — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

«Формула-1» — высший класс международных автомобильных гонок и крупнейшее мировое ежегодное спортивное мероприятие. Общая телевизионная аудитория трансляций «Формулы-1» в 2020 году составила 1,5 миллиарда человек, а средняя аудитория на каждом из этапов — 87,4 миллиона человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

«Уралкалий» стал спонсором команды «Формулы-1» Haas

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: формула 1, болид, уралкалий, автогонки, калийные удобрения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети