В девяти регионах России вакцинация еще не началась – Путин

В девяти российских регионах еще не приступали к вакцинации от коронавируса, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами проекта "Мы вместе". Он не стал называть эти субъекты.

Оперативных данных о вакцинации в регулярном режиме российские власти не публикуют. По словам Путина, "есть проблемы с вакцинацией от коронавируса в РФ, но региональные власти быстро реагируют". Также президент назвал и приблизительные данные по вакцинации на текущий момент: около 2 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса, еще около 2 млн - только один компонент.

Наиболее активно в конце февраля вакцинация проходила на Сахалине, в Москве и Магаданской области – 4-5% населения уже привиты. Хуже всего вакцинация на тот же период осуществлялась в Пермском крае, Ростовской области, Дагестане.