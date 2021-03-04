04 Марта 2021
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Общество В России
Андрей Кураев (2017) | Фото:пресс-служба фильма Матильда

Церковный суд не стал отменять лишение сана Кураева

Церковный суд Московской городской епархии подтвердил законность ранее вынесенного приговора протодиакону Андрею Кураеву, которого признал подлежащим извержению из священного сана.

"Суд "не нашел оснований" для изменения приговора", - написал Кураев в своем блоге.

Напомним, Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря. Поводом для такого решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

В январе Кураев обратился к церковному суду с апелляцией.

Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем Москвы — Патриархом Московским и всея Руси.

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Церковный суд не стал отменять лишение сана Кураева

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Теги: андрей кураев, лишение сана



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