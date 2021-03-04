"Как в Москве": Проект строительства городской электрички обойдется Екатеринбургу в 20 млрд

Стоимость проекта строительства городской электрички в Екатеринбурге обойдется городу в 20 млрд руб. Об этом заявил первый вице-губернатор Среднего Урала Александр Высокинский в ходе форума "Большой открытый диалог".

По его словам, аналогичный проект уже реализован в Москве, на который и ориентировались свердловские власти. В случае успеха и в уральской столице, созданный транспортный каркас "понесет в агломерацию свыше 2-3 млн человек".

"Проект находится в разработке, потребуется порядка 20 млрд руб. Электричка должна пройти дальше микрорайона Керамика, зайти на микрорайон Солнечный, пройти сквозь Академический, далее Широкую речку и выйти на Сортировку, чтобы получилось кольцо", - рассказал вице-губернатор.

На данный момент проектом предусмотрено 13 остановок на дороге протяженностью в 33 км. По предварительным прогнозам, в год транспорт сможет перевозить до 500 тыс. пассажиров.