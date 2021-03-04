04 Марта 2021
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снег, сугроб (2019) | Фото: Накануне.RU

8 марта в Москве будет холодным, но 7 и 9 марта – еще холоднее

В Росгидромете рассказали о погоде в стране на начало марта и, в частности, на праздничные и выходные дни.

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд напомнил, что 8 марта 2020 года в Москве был температурный рекорд для этого дня за всю историю наблюдений – 8 градусов выше нуля. Но этот год такой аномалией не порадует.

"Значительная территория европейской части страны и Дальний Восток будут под влиянием холодных массивов воздуха. Хотя весна в Москве началась с тепла. Отклонение от нормы будет даже 10-12 градусов, - рассказал Вильфанд на онлайн-брифинге в ТАСС. -  Температуры начнут понижаться уже завтра. 7 марта в Москве будет самым холодным днем, на следующий день чуть потеплеет. Днем 7 марта будет до нуля градусов, но снег, метель, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В сам праздник облачно и небольшой снег. Температура ночью -7-12, днем -4-9. Далее снова будет похолодание. 9 марта – ночью до 19 градусов, днем до 13 градусов мороза".

Погреться не удастся и на юге страны – в Сочи и Крыму температура в праздничные дни в целом будет соответствовать нормам: "+10+13 градусов, в отдельные дни до +15 градусов. В Крыму чуть ниже. Существенной непогоды не ожидается, хотя сейчас в Краснодарском крае сильный ветер. В горах при этом много снега, комфортная погода будет для горнолыжников. Но надо прислушиваться к прогнозам по лавинной опасности".

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8 марта в Москве будет холодным, но 7 и 9 марта – еще холоднее

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Теги: прогноз погоды, 8 марта, праздники, росгидромет



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