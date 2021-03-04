04 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии, где травмировалась девочка

Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор руководителю цирковой студии в Южноуральске, осужденной к 3 годам условно с запретом на два года заниматься педагогической деятельностью.

Напомним, в декабре прошлого года женщина была признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, обвиняемая не обеспечила необходимых мер безопасности при проведении занятий в цирковой студии. В августе прошлого года во время выполнения упражнения девочка упала с высоты и получила травмы. По результатам экспертизы, ребенку причинен тяжкий вред здоровью

Приговор обжаловали прокурор и адвокаты. Сторона обвинения просила усилить наказание, защитники просили оправдать подзащитную. Присутствующая в судебном заседании мама пострадавшей девочки просила оставить приговор без изменения.

"Судебная коллегия областного суда согласилась с выводами первой инстанции относительно квалификации действий осужденной, а также назначенного наказания, оставив жалобы и представление без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

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Челябинский облсуд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии, где травмировалась девочка

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Теги: цирковая студия, травма, уголовное дело, СК,



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