"Издевательство над здравым смыслом и людьми". Юрист, выигравший "мусорный суд", прокомментировал "новые" нормативы РЭК на ТКО

Адвокат Марат Ганиев, одержавший победу в судебном разбирательстве о пересмотре нормативов накопления отходов в Нижнем Тагиле, прокомментировал "новые" нормативы от РЭК. По его словам, подобные действия в прямом смысле являются издевательством над здравым смыслом и людьми со стороны энергетической компании.

"Это издевательство над людьми. Был суд, где доказали, что неправильно мерили. В ходе процесса и расчеты были представлены, что нормативы завышены, мы можем об этом утверждать, они тоже это понимают. Они уже людей ни во что не ставят", - рассказал Накануне.RU адвокат.

При этом обращаться в прокуратуру, по мнению Ганиева, бесполезно, поскольку еще в процессе оспаривания нормативов в суде Санкт-Петербурга, тагильцам приходилось больше воевать с областной прокуратурой, нежели с самим РЭКом.

"Это всю жизнь судиться можно. Это уже из юридической плоскости уходит в какую-то политическую. Если каждый раз принимать незаконные акты, то что, каждый раз в суд ходить? Поэтому возникает вопрос – может мы не тех людей выбираем? Мне кажется, не те люди занимают свои посты, потому что им абсолютно все равно на решение судов, на факты, которые установлены. Они действуют непонятно в чьем интересе", - заявил адвокат.

По его словам, есть случаи, когда с людей берут большие деньги, однако тот же потребитель остается довольным. В качестве примера Ганиев привел продукты Apple и Microsoft и даже упомянул систему денежного оборота в Евросоюзе.

"У нас берут бешенные деньги и, как специалист в этой области скажу – непонятно, на что берут. Я не вижу ни одного нового полигона, я не вижу мусоросортировочного завода. Я не вижу мусоросжигательного завода. Цену лупят огроменную, даже суд не помогает, а за что, тебе непонятно. Я потратил на это дело год и два месяца. Я что, всю жизнь в суде буду сидеть и доказывать, что это неправильно? А они каждый раз будут выдавать что-то новое? Ну это безумие уже в чистом виде", - заключил адвокат.

На момент публикации не удалось получить комментарий от РЭК Свердловской области.

Напомним, что руководитель региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов заменил нормативы накопления ТКО для МКД. При этом новые нормативы с точностью копируют старые, которые были отменены по решению апелляционного суда Санкт-Петербурга. Позже, повторные осенние замеры накопления ТКО неприятно удивили тагильчан, показав превышение по объему.