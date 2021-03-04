04 Марта 2021
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Коллаж, Владимир Потанин, авария на ТЭЦ в Норильске (2021) | Фото: Накануне.RU

"Норникель" согласился дополнительно вложить в развитие Норильска 150 млрд рублей

"Норникель" намерен дополнительно вложить в развитие Норильска 150 млрд рублей, об этом сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин после встречи с мэром Дмитрием Карасевым.

Сумма будет выделена сверх 81 млрд рублей, которые компания обязалась выдать в рамках подписанного ранее соглашения с правительством, Красноярским краем и Норильском.

По словам Потанина, Карасев сообщил, что в подписанную программу вошли "не все мероприятия, не все инвестиции, которые городу нужны".

"Озвучена была цифра - 150 млрд рублей, и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим", - цитирует "Интерфакс" главу "Норникеля".

Напомним, ранее Красноярский арбитражный суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с "дочки" "Норникеля" 147 млрд рублей за аварию на ТЭЦ-3. В "Норильско-Таймырской энергетической компании" оценили ущерб, нанесенный природе, всего в 21 млрд рублей и хотели самостоятельно устранять последствия.

Сообщалось, что Законодательное собрание Красноярского края намерено потребовать от бизнесмена, совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина выплатить компенсацию ущерба за аварию под Норильском из личных средств.

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"Норникель" согласился дополнительно вложить в развитие Норильска 150 млрд рублей

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Теги: норникель, норильск, владимир потанин



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