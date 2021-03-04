В Челябинске на ТЭЦ-2 произошла авария

В Челябинске на ТЭЦ-2 произошла авария. К предприятию направили передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Сегодня очевидцы заметили, что из труб ТЭЦ-2 пошел черный дым.

"Министерство экологии Челябинской области уже направили передвижную лабораторию мониторинга качества атмосферного воздуха в район ТЭЦ-2 для проведения замеров воздуха. На данный момент на стационарных постах превышения не наблюдается. Также информацию об аварии передали в Уральское управление Росприроднадзора, чьим объектом надзора является данное предприятие", - сообщили в пресс-службе министерства.