04 Марта 2021
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самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

"ЮТэйр" вновь полетит из Сургута в Барнаул

"ЮТэйр" открывает рейсы из Сургута в Барнаул, сообщили Накануне.RU в авиакомпании.
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Полёты возобновляются с 30 марта. Свяжут два города по вторникам и субботам самолёты "ATR-72". Из Сургута борт вылетит в 15.40, из Барнаула – в 21.20. Стоимость билетов – от 4,7 тыс. руб. Время в пути – 2 часа 50 минут.

"Utair продолжает развивать программу прямых перелетов между регионами по доступным ценам без пересадок в Москве. Чтобы связать самые крупные города Западной Сибири с Алтайским краем, в январе в 2021 г. мы возобновили рейс в Барнаул из Омска, и теперь начинаем летать туда из Сургута", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семёнов.

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"ЮТэйр" вновь полетит из Сургута в Барнаул

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Теги: ЮТэйр, Сургут - Барнаул



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