04 Марта 2021
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Общество За рубежом
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

В Бразилии смертность от коронавируса бьет рекорды на фоне массовой вакцинации

В Бразилии смертность от коронавируса достигла рекордных значений, причем на фоне проводимой в стране массовой вакцинации.
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Как и везде, коронавирус стал распространяться в Бразилии весной прошлого года. Первый максимум новых случаев был достигнут в конце июля - 45 тыс. в сутки, после чего процесс пошел на спад. Однако с ноября снова наблюдается рост, и сегодня там выявляют более 55 тыс. случаев. То же самое касается и смертности. Она уже больше, чем была летом. В среднем ежедневно умирают около 1300 человек, а в последние дни число смертей приблизилось к 2 тыс. Это в 1,5 раза больше летних пиков. Бразилия занимает второе место в мире после США по суточному числу смертей.

Все это происходит в условиях массовой вакцинации, которая, как заявляют многие политики в мире, является спасением. Однако для Бразилии пока все наоборот. Прививочная кампания стартовала в середине января. Национальное агентство по санитарному надзору одобрило экстренное применение двух вакцин - AstraZeneca и Sinovac. Корпорация Pfizer отказалась импортировать в Бразилию свою вакцину после того, как правительство страны потребовало взять на себя ответственность за возможные тяжелые побочные эффекты у вакцинированных (поразительная "ответственность" фармкорпораций!). Правда, в конце февраля агентство все же разрешило использовать Pfizer, причем для широкого применения.

На сегодняшний день в Бразилии вакцинированы 9 млн человек, из которых 2 млн - двумя дозами. Страна занимает шестое место в мире по общему числу прививок. Правда, с учетом численности населения это не так много, ведь в стране проживают 212 млн.

Однако при еще меньшей доли вакцинированных в России глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в начале февраля, что коронавирус отступает благодаря вакцинации. К тому времени двумя дозами были вакцинированы около 150 тыс. человек, а одной - около 2 млн. По отношению к численности населения это во много раз меньше, чем в Бразилии. Тем не менее Мурашко тогда связал спад заболеваемости с вакцинацией, которая охватила только чуть более 1% населения одной дозой, а двумя - 0,1%. Значит ли это, что в Бразилии именно вакцинация виновата в рекордной смертности?

Мы полагаем, что говорить о причинной связи между вакцинацией и ростом смертности можно только на основании убедительных данных. Как, например, в Израиле. По Бразилии их пока нет. Но сам факт роста смертности в условиях массовой вакцинации, во-первых, сам по себе интересен, а во-вторых, свидетельствует о безответственных заявлениях российских чиновников, которые при 1% вакцинированных уже приписывают себе "эпидемически значимый результат", хотя все эксперты единогласны в том, что коллективный иммунитет появляется при 60% перенесших или привитых, а не при 1%. Ведь, по логике Мурашко, точно так же можно объявить причиной рекордной смертности от коронавируса в Бразилии вакцинацию.

Что касается России, то у нас спад заболеваемости был вызван, по-видимому, тем, что коронавирус в той или иной форме перенесло большинство населения. Ведь еще в начале ноября, задолго до пика, иммунитет в ряде регионов доходил до 50-60%, как сообщал Роспотребнадзор. Новое исследование планировалось в декабре, но так и не было проведено (или же не были озвучены его результаты), чтобы это не подорвало веру в необходимость массовой вакцинации.

Напомним, Индия успешно справилась с коронавирусом без вакцинации, потому что там просто лечили людей, а не ждали, когда появится "спасительная вакцина", разгоняя панику. В Бразилии же смертность бьет рекорды и в условиях массовой вакцинации.

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В Бразилии смертность от коронавируса бьет рекорды на фоне массовой вакцинации

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Теги: коронавирус, смертность, Бразилия, вакцинация



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