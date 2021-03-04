04 Марта 2021
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Экономика В России Москва
Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

Минпромторг придумал новую схему финансирования "платиновых" мусоросжигательных заводов Ростеха

Минпромторг пытается найти канал финансирования для мусоросжигающих заводов "Ростеха". Идею с использованием средств "зеленого" тарифа уже "зарубили" Минэнерго и Минприроды во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко. И теперь ведомство Мантурова пошло в очередную атаку. Теперь предлагается использовать средства экологического сбора в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП, согласно которой производители товаров и упаковки должны платить за их утилизацию) и субсидии из бюджета за счет налогов, выплачиваемых "РТ-Инвест" ("дочка" Ростеха, оператор проекта) и другими участниками затеи, пишет РБК.

Напомним, строить сеть мусоросжигательных заводов в стране взялся Ростех, оператором проекта выступает его "дочка" – "РТ-инвест". В софинансировании строительства первых пяти заводов (большая часть из них находится в Подмосковье) участвует ВЭБ.РФ, но дальнейшая схема финансирования (а потребуются миллиарды рублей) не определена.

На одном из февральских совещаний по этой теме Абрамченко жестко раскритиковала схему и в целом строительство "платиновых" заводов, которые будут вырабатывать такую дорогую электроэнергию, что ее никто не захочет купить.

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Минпромторг придумал новую схему финансирования "платиновых" мусоросжигательных заводов Ростеха

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Теги: минпромторг, мусоросжигательный завод, виктория абрамченко, ростех, рт-инвест



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